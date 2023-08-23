„На что зритель хочет, пусть на то и обращает внимание“: режиссер Кулябин о новом спектакле в Русском театре

В этом сезоне Русский театр Эстонии предложит 11 премьер, которые пройдут на малой и на большой сцене, а на площадке Ring гостей театра будет ждать целый ряд образовательных и просветительских проектов, а также спектакли, которые актеры готовят в качестве самостоятельной работы. „Это очень важно для театра, так как те молодые актеры, которые пополнили нашу труппу, это креативная, творческая, молодая энергия, которая станет источников новых неожиданных воплощений - сцена Ring открыта для всех и сюда можно прийти с любой творческой идеей“, – рассказала Светлана Янчик о новинках сезона.

Директор театра рекомендует обратить особое внимание на спектакль, поставленный режиссером Тимофеем Кулябиным - „Страх и отчаяние в третьей империи“. „Это очень серьезное высказывание Русского театра, которое несколько изменит наш имидж, который, возможно, в последнее время не так актуально, не так живо реагировал на изменения в современном мире“.

„Мы сейчас находимся в определенном историческом контексте, поэтому выбор пьесы занял для меня не так много времени, – рассказал Тимофей Кулябин о процессе выборы нового спектакля для театра. –События пьесы разворачиваются в тридцатые годы прошлого века в нацистской Германии в момент становления тоталитарного фашистского режима, что во многом имеет параллели с сегодняшней действительностью. Многие мои коллеги, как и я, сейчас находятся в изгнании, поэтому присутствует много параллелей с той действительностью, которую мы переживаем сегодня“.

На вопрос – „На что стоит зрителю обратить в постановке особое внимание?“ Кулябин ёмко подытожил: „На что хочет, пусть на то и обращает внимание“.

Безусловно театр не оставит зрителя и без позитивных, добрых спектаклей - в след за серьезной постановкой появятся два спектакля: спектакль праздник, спектакль фейерверк – „Фигаро“ и спектакль - мелодрама „Безымянная звезда“„ .