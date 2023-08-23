Уже на этой неделе в Ласнамяэ состоится последний парковый концерт

„Всего состоялось 8 концертов, для участия в которых мы постарались подобрать исполнителей на любой вкус. Серию концертов завершит известное трио „Романс“. Приглашаем всех жителей на концерт“, ꟷ сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В четверг, 24 августа, в 18.00 управа района Ласнамяэ устраивает бесплатный парковый концерт в парке Тондилоо по адресу ул. Кивила, 23. На сцене выступит трио „Романс“.

Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.

Репертуар трио „Романс“ состоит из известных народных песен и русских романсов, которые хорошо зарекомендовали себя у слушателей. В прошлом году коллектив выступил на нескольких крупных мероприятиях в Ласнамяэ. В состав ансамбля входят Алла Китас, Наталья Перевозчикова и Галина Тимонина.

В последнее время в районную управу не раз поступали обращения по поводу месторасположения парка Тондилоо, в которых жители сетовали на затруднения в поиске места проведения мероприятий. Концерт трио „Романс“ состоится на центральной площадке парка Тондилоо, по адресу ул. Кивила, 23. Парк Тондилоо расположен на территории между Ласнамяэским домом здоровья и Таллиннской гимназией Куристику.

Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и включает в себя более 50 различных мероприятий и событий.