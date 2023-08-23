ФОТО | Пел на эстонском и прилетел на лоукостере. Как в Эстонии выступал недавно скончавшийся итальянский певец Тото Кутуньо

Тото Кутньо первый раз выступал в Эстонии в 2009 году в тогда еще открытом для мероприятий Горхолле. Концерт прошел при полном аншлаге, певец исполнил все свои знаменитые хиты.

Хотя перед началом представления организаторы обещали, что мероприятие продлится всего 1,5 часа, артист общался со зрителями в два раза дольше. И всем, кто поднялся с цветами на сцену, предстояло пообщаться и поцеловаться с Кутуньо.

В 2016 году Кутуньо вернулся в Эстонию, чтобы выступить в Хаапсалу на Фестивале итальянской музыки и вина. Как писал журнал Kroonika, певец был согласен пойти на уступки в плане транспорта и прилетел в Таллинна на лоукостере RyanAir.

Тем не менее Кутуньо потребовал от организаторов концерта лимузин, чтобы разъезжать на нем с сигарой во рту, а также размещение в тогда еще только что открывшемся отеле Hilton.

Певец выступил в Хаапсалуском епископском замке 4 июня 2016 года и поприветствовал публику на эстонском языке: „Tere, Haapsalu! Ma armastan teid!“

В 2017 году Кутуньо снова вернулся в Эстонию, чтобы выступить на фестивале ретро-музыки Retrobest в Пюхаярве. Перед своим концертом итальянский певец даже записал обращение к эстоноземельцам.

Он сказал, что был восхищен прошлогодним выступлением в Хаапсалу, и концерт вдохновил его настолько, что после повторного приглашения в Эстонию он предложил исполнить на концерте любимую эстоноземельцами песню - „Suveöö“ Яака Йоала.

Как писал тогда Õhtuleht, Кутуньо спел песню частично на чистом эстонском, а частично все же перешел на итальянский: „Эстонский язык сложный. Для нас, италбьянцев, практически невозможный“, - признался он. По его словам, он учил песню Йоала два месяца.

„Кажется, я не понял ни одного слова, но всегда хотел попробовать – ведь вы невероятные!“ - сказал он публике и добавил, что эта песня - жест благодарности эстоноземельцам, которые неоднократно звали его к себе выступать и всегда тепло его принимали.