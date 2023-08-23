„Мелодист от бога“: звезды поминают Тото Кутуньо
Вчера ушел из жизни итальянский композитор и певец Тото Кутуньо. Он был популярен не только на родине. Неудивительно, что теплые слова о нем могут сказать неитальянские звёзды. И даже Юрий Лоза!
„Тото Кутуньо — это мелодист от бога. Такие рождаются, но нечасто. Люди, способные выдать мелодию, кажется, из тех же самых нот, тех же самых сочетаний. Вроде, все рядышком, все очень близко, а вот у него получалось это сделать так, чтобы было оригинально и красиво. Сейчас это очень редкий талант. К сожалению, ушел. Его песни стали знаковыми, культовыми. Многим артистам он подарил практически биографию. Тому же Джо Дассену, сейчас представить себе Джо Дассена без его песен невозможно. Очень многие люди должны сказать ему спасибо. С него же пели практически все. Конечно, жалко, что уходят такие люди, но что поделаешь. Время неумолимо“, — сказал Юрий Лоза.
„Дуэт с Тото Кутуньо я не забуду никогда. Естественно, он легенда. Но выйдя с ним на сцену, я, может быть, впервые ощутила себя действительно привлекательной женщиной, — вспоминает Светлана Светикова. — Мне было всего 23 года. Я не ожидала такого открытого и страстного отношения. Это меня и испугало, и покорило. Его невероятный внутренний импульс, страсть, обожание женщин. Его музыка говорит об этом. Меня до сих пор спрашивают и ругают женщины за то, что я не вышла за него замуж. Но, если честно, я уверена, что это был просто очень красивый флирт. И этот флирт я буду помнить всегда! Светлая память великому человеку“.
„Жаль, когда уходят такие люди. Тото Кутуньо был и останется для меня легендой. Всегда восхищалась его мастерством, умением тонко чувствовать зрителя. Я имела честь выступать с ним на одной сцене. И для меня работа с ним — большая школа, невероятный опыт. Это невосполнимая утрата для мира музыки. Это удивительнейший человек, это гений, это легенда“, — прервала собственный обет молчания Диана Гурцкая.
„Уходит поколение талантливых. Моя молодость, дискотеки, влюбленности, страдания, песни под гитару, Сан – Ремо“, — сокрушается Лера Кудрявцева.
Игорь Николаев опубликовал в личном блоге черно-белый снимок с Кутуньо. „Всего полтора месяца назад поздравлял Тото с 80-летием, и вот... Прощай, Маэстро, ciao Italiano vero, изобретатель роскошных мелодий, спасибо за то, что мы успели спеть и погастролировать вместе, спасибо, что угощал ароматным итальянским вином, а, главное, спасибо за великие песни!“
Игорь Корнелюк заявил, что Кутуньо писал просто, но выразительно. „Сейчас пишут сложнее, а вот выразительности очень мало... Знаю, что он болел, несколько лет назад нас с ним познакомили, он выглядел неважно. Мне много рассказывали про его болезни. Он отличался кардинально, одной фразой он мог сказать всё. Это невероятный талант“.
„Я с ним был знаком, очень печальное событие, жалко. Он один из немногих композиторов, который озвучил целую эпоху. И Джо Дассен, и многие другие исполнители пели его песни“, — сказал Лев Лещенко.
Сергей Пенкин назвал Кутуньо замечательным композитором и человеком, а работу с ним — комфортной. „Когда мы пели и я начал импровизировать, он был очень удивлен — там по записи можно посмотреть... Это очень было здорово, это очень было комфортно“, — рассказал Пенкин.
„В нем был итальянский код жизни, такое гурманство, красота мелодий, красота сердца и желание отдать это сердце всему миру, всем нам. Поэтому это очень прискорбная новость“, — рассказала оперная певица Любовь Казарновская.