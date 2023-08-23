„Мелодист от бога“: звезды поминают Тото Кутуньо

„Тото Кутуньо — это мелодист от бога. Такие рождаются, но нечасто. Люди, способные выдать мелодию, кажется, из тех же самых нот, тех же самых сочетаний. Вроде, все рядышком, все очень близко, а вот у него получалось это сделать так, чтобы было оригинально и красиво. Сейчас это очень редкий талант. К сожалению, ушел. Его песни стали знаковыми, культовыми. Многим артистам он подарил практически биографию. Тому же Джо Дассену, сейчас представить себе Джо Дассена без его песен невозможно. Очень многие люди должны сказать ему спасибо. С него же пели практически все. Конечно, жалко, что уходят такие люди, но что поделаешь. Время неумолимо“, — сказал Юрий Лоза.

„Дуэт с Тото Кутуньо я не забуду никогда. Естественно, он легенда. Но выйдя с ним на сцену, я, может быть, впервые ощутила себя действительно привлекательной женщиной, — вспоминает Светлана Светикова. — Мне было всего 23 года. Я не ожидала такого открытого и страстного отношения. Это меня и испугало, и покорило. Его невероятный внутренний импульс, страсть, обожание женщин. Его музыка говорит об этом. Меня до сих пор спрашивают и ругают женщины за то, что я не вышла за него замуж. Но, если честно, я уверена, что это был просто очень красивый флирт. И этот флирт я буду помнить всегда! Светлая память великому человеку“.

„Жаль, когда уходят такие люди. Тото Кутуньо был и останется для меня легендой. Всегда восхищалась его мастерством, умением тонко чувствовать зрителя. Я имела честь выступать с ним на одной сцене. И для меня работа с ним — большая школа, невероятный опыт. Это невосполнимая утрата для мира музыки. Это удивительнейший человек, это гений, это легенда“, — прервала собственный обет молчания Диана Гурцкая.

„Уходит поколение талантливых. Моя молодость, дискотеки, влюбленности, страдания, песни под гитару, Сан – Ремо“, — сокрушается Лера Кудрявцева.