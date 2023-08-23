Супермодель Кармен Касс в шоке от эстонских цен: „утром за те же деньги в Мюнхене я купила...“

44-летняя супермодель прилетела в понедельник в Таллинн и решила купить два двойных эспрессо. После платежа выяснилось, что один кофе стоит 4,50 евро, то есть за две маленькие чашечки пришлось отдать 9 евро.

Касс это поразило, особенно если учитывать, что до этого она смогла за ту же сумму в Германии нормально поесть. „Утром за те же деньги в Мюнхене я купила бутерброд и смузи“, - написала супермодель и добавила грустный смайлик.

Под ее постом началась дискуссия относительно того, сколько стоит кофе за границей. Касс добавила, что, например, в Италии она смогла выпить эспрессо всего за 85 центов.