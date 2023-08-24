Культура
24.08.2023, 07:40

Кристийне приглашает в парк Лёвенру на семейный утренник

 
LÖWENRUH PARGI LÕVI
LÖWENRUH PARGI LÕVI
ФОТО: RAUNO VOLMAR | Delfi Meedia

В это воскресенье, 27 августа, в 12 часов Управа района Кристийне организует в парке Лёвенру семейный утренник, в рамках которого будут проведены веселые игры для детей и их родителей.

Управа приглашает всех детей и их родителей принять участие в увлекательных подвижных играх, в ходе которых можно узнать о нашей чудесной природе. Игры проведут интересные персонажи из „Õueminutid“.

При поддержке финансирования Норвегии и Министерства юстиции управа района Кристийне в сотрудничестве с тренерами организует подвижные мероприятия, которые являются частью применения методов исландской модели профилактики. Модель фокусируется на предотвращении рискованного поведения детей и молодежи посредством создания заботливого сообщества и благоприятной среды Дом-Школа-Ребенок.

Больше информации - здесь.

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