24.08.2023, 07:40
Кристийне приглашает в парк Лёвенру на семейный утренник
Управа приглашает всех детей и их родителей принять участие в увлекательных подвижных играх, в ходе которых можно узнать о нашей чудесной природе. Игры проведут интересные персонажи из „Õueminutid“.
При поддержке финансирования Норвегии и Министерства юстиции управа района Кристийне в сотрудничестве с тренерами организует подвижные мероприятия, которые являются частью применения методов исландской модели профилактики. Модель фокусируется на предотвращении рискованного поведения детей и молодежи посредством создания заботливого сообщества и благоприятной среды Дом-Школа-Ребенок.
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