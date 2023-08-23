ВИДЕО | Вся в мать! Смотрите, как Ксения Балта ходит на тренировку вместе с годовалой дочуркой

У 38-летней участницы Олимпийских игр и рекордсменки Эстонии сразу в нескольких легкоатлетических дисциплинах Ксении Балты и ее мужа, 58-летнего тренера Андрея Назарова, в феврале 2022 года родилась дочь, которую назвали Кирой.

„Мой маленький партнер по тренировкам“, - подписала Балта видео в Instagram, на котором она тренируется в вместе с годовалой Кирой.

Об отношениях Ксении и Андрея долгое время ходило много слухов, но летом 2008 года они стали явью. В то время Ксению тренировала тогдашняя жена Андрея — Ремигия Назаровиене, но внезапно между Ксенией и Андреем вспыхнула страсть. В сентябре 2018 года им удалось официально оформить свой брак.