ФОТО | Возлюбленной Канье Уэста грозит крупный штраф за слишком откровенные наряды

Выходы Бьянки можно по праву назвать самыми спорными из всех образов, когда-либо созданными Канье для своих возлюбленных. Иначе как объяснить тот факт, что раз за разом она демонстрирует неприкрытую сексуальность в худшем смысле выражения?

Излюбленный прием девушки – стилизация колготок в качестве нижней части аутфита. В начале августа итальянцы даже ополчились на пару за излишнюю откровенность нарядов. Причем их вердикты были настолько суровыми, что некоторые даже попросили Канье и Бьянку покинуть страну. Что, конечно, не помешало Бьянке продолжать гнуть свою линию: для своего нового образа девушка проголосовала за телесный прозрачный топ, капроновые колготки, черную сумку через плечо и белые остроносые туфли на каблуке.

Впрочем, накануне дело приняло более серьезные обороты. По решению Конституционного суда Италии девушке может грозить штраф от 5 до 10 тысяч евро или и того хуже — приговор к тюремному заключению на срок от четырех месяцев до четырех лет.