23.08.2023, 16:00
Продолжение „Секса в большом городе“ продлено на третий сезон
ФОТО:
„И просто так“, спин-офф „Секса в большом городе“, продлили на третий сезон. Об этом пишет Deadline со ссылкой на заявление Сары Обри, руководителя отдела стриминга Max по оригинальному контенту.
„Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда приведет третий сезон наших любимых жителей Нью-Йорка“, — говорит Обри.
„И просто так“ остается самым популярным оригинальным проектом Max, а также является самым просматриваемым сериалом производства стриминга, у которого больше одного сезона.
Точная дата выхода третьего сезона, однако, пока неизвестна. Работу над ним удастся продолжить только после окончания забастовки сценаристов и актеров.