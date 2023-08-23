„Это не кино“: Ларсу фон Триеру, написавшему „Жизни русских тоже важны“, жестко ответили

„...господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха): „ЖИЗНИ РУССКИХ ТОЖЕ ВАЖНЫ!“ С наилучшими пожеланиями, Ларс“, — написал режиссёр.

Очевидно, таким образом режиссер отреагировал на новость о том, что Нидерланды и Дания обязались предоставить Киеву американские истребители F-16 после того, как завершится подготовка украинских пилотов и инженеров. В частности, Дания объявила, что поставит Украине 19 истребителей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил Триеру. „Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне — убийцы. Простой совет известному режиссеру: представить, что это в его город каждый день летит российская ракета, это его отца или мать убили, вывезли в Россию его внука, а российский мародер изнасиловал его жену, сжег его дом. В таком случае абстракция лицемерного „гуманизма“ приобретает совсем другие черты — реальной, а не выдуманной жизни“, — заявил Данилов.