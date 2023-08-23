Новый эстонско-финский гимн? Фаворит „Евровидения“ Käärijä и Томми Кэш представили фанатам свою новую песню(1)
На выходных фаворит „Евровидения“ Käärijä выступил на Олимпийском стадионе в Хельсинки и перед тем, как исполнить предпоследнюю песню он позвал на сцену никого иного как эстонского рэпера Томми Кэша. Оказалось, что музыканты записали дуэт под названием „It's Crazy, It's Party“, который они исполнили перед десятками тысяч фанатов.
Новая песня уже наделала много шума, так как она должна стать последователем „Cha Cha Cha“, хита Käärijä с „Евровидения“. Пришлась по душе она не всем, кто-то считает ее слишком похожей на предыдущий хит финского певца, а кто-то разочаровался в ее словах, так как они лишены особого смысла.
Пока еще неизвестно, когда песня выйдет официально. Во время ее исполнения за спинами Käärijä и Кэша красовалась надпись „Coming Soon„. Видимо, фанатам придется еще подождать, прежде чес услышать студийную версию.
Ну а в записи с концерта новый хит можно послушать уже сейчас!