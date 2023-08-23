Новый эстонско-финский гимн? Фаворит „Евровидения“ Käärijä и Томми Кэш представили фанатам свою новую песню

Новая песня уже наделала много шума, так как она должна стать последователем „Cha Cha Cha“, хита Käärijä с „Евровидения“. Пришлась по душе она не всем, кто-то считает ее слишком похожей на предыдущий хит финского певца, а кто-то разочаровался в ее словах, так как они лишены особого смысла.