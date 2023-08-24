Неужели сердечко нарушительницы ПДД Эрны Хуско кто-то украл? Блогершу-красавицу заметили в компании нового возлюбленного

Финское издание Seiska утверждает, что у Эрны Хуско еще в мае появился новый избранник. Ее неоднократно замечали с ним во время общего времяпрепровождения.

Например, в середине августа Хуско и ее избранника видели вместе на рынке в городе Куопио. Они обедали на террасе кафе и оживленно общались. Девушка неоднократно показывала молодому человеку экран своего телефона, они были расслаблены и не обращали внимание на окружающих, говорит один из источников издания.

По словам источника, Хуско с избранником также долго обнимались: „Казалось, будто они прощаются друг с другом, хотя они ушли вместе“. По всей видимости, после свидания пара направилась обратно в Хельсинки, где живет блогер.

Seiska предполагает, что это тот самый мужчина, с которым девушка уже давно проводит вместе время. В мае они вместе отдыхали на Крите. Тем не менее в своих соцсетях девушка не раскрывает личность возлюбленного.