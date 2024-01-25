ОБЗОР | Свадьба мечты эстонской танцовщицы и финского футболиста в Таллинне: где прошла церемония и чем удивили гостей?

Свежеиспеченные молодожёны, уже отправившиеся в медовый месяц, приоткрыли завесу своих отношений газетам Iltalehti и Ilta-Sanomat. „Мы когда-то танцевали вместе, теперь этот танец будет длиться всю жизнь“, - сказал Аки, намекая на свое знакомство с будущей женой Катри в шоу „Танцы со звездами“. Ровно два года назад они стали танцевальной парой, а теперь, перед 130 гостями, они официально скрепили свои отношения узами брака в Домском соборе Таллинна.