24.08.2023, 17:00
ФОТО | Эстонский стендап-комик Ари Матти Мустонен разделся догола: „Адам ищет свою Еву“
ФОТО: | Delfi Meedia
Стендап-комику Ари Матти Мустонену нечего скрывать! В доказательство этого он в чем мать родила отправился позировать в лес.
На фото в Instagram Мустонен стоит спиной к камере в лесу Эдинбурга в Шотландии, демонстрируя свои ягодицы. „Адам ищет свою Еву“, - написал кто-то из фанатов под его фото.
Это уже не первый раз, когда комик демонстрирует подписчикам свои ягодицы. Например, ранее он выставлял такое фото с подписью „Вот чего ты лишилась“.