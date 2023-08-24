Шоубиз
24.08.2023, 17:00

ФОТО | Эстонский стендап-комик Ари Матти Мустонен разделся догола: „Адам ищет свою Еву“

 
Ari-Matti Mustonen
Ari-Matti Mustonen
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Стендап-комику Ари Матти Мустонену нечего скрывать! В доказательство этого он в чем мать родила отправился позировать в лес.

На фото в Instagram Мустонен стоит спиной к камере в лесу Эдинбурга в Шотландии, демонстрируя свои ягодицы. „Адам ищет свою Еву“, - написал кто-то из фанатов под его фото.

Это уже не первый раз, когда комик демонстрирует подписчикам свои ягодицы. Например, ранее он выставлял такое фото с подписью „Вот чего ты лишилась“.

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