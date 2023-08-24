ФОТО | Эстонский стендап-комик Ари Матти Мустонен разделся догола: „Адам ищет свою Еву“

На фото в Instagram Мустонен стоит спиной к камере в лесу Эдинбурга в Шотландии, демонстрируя свои ягодицы. „Адам ищет свою Еву“, - написал кто-то из фанатов под его фото.

Это уже не первый раз, когда комик демонстрирует подписчикам свои ягодицы. Например, ранее он выставлял такое фото с подписью „Вот чего ты лишилась“.