ФОТО | Лысеющего принца Гарри высмеяли за фотошоп своей прически

Как пишет Scottish Daily Express, это не осталось незамеченным среди тех, кто пристально следит за герцогом Сассекским и его возрастными изменениями.

Как известно, рыжая шевелюра Гарри в последние годы заметно поредела, несмотря на то, что ранее он комментировал выпадение волос своего брата принца Уильяма.

Фотография не произвела впечатления на королевского автора и биографа герцога Сассекского Анжелу Левин, которая недавно заявила, что есть признаки того, что „мы можем вернуть „старого“ Гарри после того, как он выглядел счастливым и расслабленным во время поездки в Азию“. Однако в разговоре с GB News она назвала его „жалким“ за то, что он якобы подправил свою внешность с помощью фоторедактора.

„Это для того, чтобы он выглядел более привлекательно. Мы все знаем, что он потерял волосы, и мы знаем, что он очень грубо относился к Уильяму, который облысел раньше Гарри, потому что он старше. Он отпустил много глупых шуток в его адрес, и он сделал это в своей книге „Запасной“, но теперь и у него есть залысины. Поэтому он затемнил волосы и немного подкрасил макушку Это выглядит жалко“.

Гарри всего на два года моложе своего брата, но эксперты предполагают, что он еще не стал таким же лысым, как и Уильям.

Трихолог Марк Блейк ранее предсказал, что Гарри „осталось около 18 месяцев, прежде чем ему придется сбрить волосы, потому что сейчас они такие тонкие на макушке“. Вместе с тем врач отметил, что процесс можно замедлить, используя правильные препараты.