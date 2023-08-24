„Большая и толстая“: Волочкова рассказала, почему ее уволили из Большого театра

„Меня уволили незаконно. Иксанов рассказал всем, что я большая и толстая. Повесил на меня клеймо, — поделилась Волочкова“.

Как рассказала артистка, у нее испортились отношения с генеральным директором Большого театра Анатолием Иксановым. Он даже вынудил танцоров подписать письмо, в котором они отказываются от партнерства с балериной. От интриг воздержался только Николай Цискаридзе.

„У нас были разные отношения, не скрою. Помню, как он срезал у меня камни и стразы с моей пачки, чтобы побольше блестел его корсет“, — вспоминает артистка.

В одном из интервью балерина заявила, что никогда бы не вернулась в Большой театр, даже если бы ей предложили крайне выгодные условия. По словам артистки, она выиграла суд и понимает, что никто не даст ей выступать, но ей было крайне важно защитить честь и достоинство.

„Меня уволили не потому что я большая и толстая. А потому что у меня отношения разрушились, — рассказала Волочкова“.

Как утверждает артистка, после того, как она рассталась с очень богатым и влиятельным человеком, он дал задание директору театра убрать балерину любым способом. Однако Волочкова ни о чем не жалеет, ведь она застала лучшее время, пишет StarHit.