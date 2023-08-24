„Нет шанса промолчать“: Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу

В последние недели в Сети все чаще начали говорить о личной жизни Алсу. А точнее, о ее предстоящем разводе с мужем. Многие уверены, что, несмотря на комментарий директора певицы, у звезды и ее мужа-бизнесмена случился разлад. Она давно перестала появляться на мероприятиях вместе с Яном Абрамовым.

Подлил масла в огонь и недавний выход исполнительницы в свет без обручального кольца, к тому же и в темных очках, наличие которых в 9 вечера вызывало у публики вопросы.



Объяснение этому нашлось у Телеграм-канала „Антиглянец“. Там, ссылаясь на личные источники информации, без всяких подтверждающих снимков, было сказано, что муж Алсу проводит время с Викторией Лопыревой.

Известную телеведущую тоже уже не первый год в Сети разводят с супругом. И каждый раз ей приходится доказывать всем, что в ее семье все хорошо. Вот и эти нелицеприятные слухи она не смогла обойти стороной. Происходящее блондинка назвала вбросом и поспешила разочаровать всех сплетников, написав: „Сериала не будет. Расходимся“.

„Я уже привыкла читать о себе разный бред, обычно не комментирую, но последние желтые ''новости'' не оставляют шанса промолчать. Вы, что там курите, девушки? Или это грибы? Осторожнее, здоровье может еще пригодиться. Кому и для чего нужен был этот вброс про меня и Алсу, разбираться не хочу“, — написала разгневанная Лопырева в своем блоге.

Больше никто из этого „любовного треугольника“ ситуацию не комментировал. Певица Алсу до сих пор хранит молчание и отказывается говорить с кем-либо на этот счет.



Поклонникам артистки остается только верить, что в ее семье действительно царит любовь и взаимопонимание. Ведь этой весной супруги отметили 17-ю годовщину свадьбы — розовую.

Их история любви до сих пор восхищает многих — предложение руки и сердца влюбленный бизнесмен сделал Алсу в Париже. В марте 2006-го они сыграли красивую свадьбу, потратив на торжество аж 3,5 млн долларов, а уже через несколько месяцев у супругов родилась дочь Сафина. Вскоре на свет появилась Микелла, а в 2016-м — долгожданный сын Рафаэль.