Шоубиз
24.08.2023, 13:03

„Где талию будем делать?“: Собчак показала фигуру в купальнике

 
Ксения Собчак
Ксения Собчак
ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA | Scanpix

Недавно ходили слухи о беременности Ксении.

Журналистка Ксения Собчак сейчас отдыхает в Италии. Звезда поделилась с поклонниками фотографией, где предстала в раздельном купальнике. Напомним, что не так давно ходили слухи о беременности Собчак.

Ксения опубликовала в своем блоге кадр, где позирует в бикини на фоне морского пейзажа.

„Переходим к водным процедурам!“, — подписала фото звезда.

Некоторые пользователи Сети решили, что снимок старый.

„Это где и когда?“, „Старое фото!“ „Не беременна?“, „Дали даме на яхте дебелое тело помочить“, „где талию будем делать?“, „Втянула?“, — написали в комментариях подписчики.

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