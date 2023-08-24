24.08.2023, 13:03
„Где талию будем делать?“: Собчак показала фигуру в купальнике
ФОТО: | Scanpix
Недавно ходили слухи о беременности Ксении.
Журналистка Ксения Собчак сейчас отдыхает в Италии. Звезда поделилась с поклонниками фотографией, где предстала в раздельном купальнике. Напомним, что не так давно ходили слухи о беременности Собчак.
Ксения опубликовала в своем блоге кадр, где позирует в бикини на фоне морского пейзажа.
„Переходим к водным процедурам!“, — подписала фото звезда.
Некоторые пользователи Сети решили, что снимок старый.
„Это где и когда?“, „Старое фото!“ „Не беременна?“, „Дали даме на яхте дебелое тело помочить“, „где талию будем делать?“, „Втянула?“, — написали в комментариях подписчики.