Помните стоимость билетов в Эстонии? Рената Литвинова покажет в Риге нашумевший „Кактус“, но цены уже ниже

В Эстонии Рената Литвинова играла „Кактус“ 30 сентября 2022 года. Высокая стоимость билетов на моноспектакль вызвала удивление, а некоторых поклонников творчества Ренаты Литвиновой даже возмутила – цены на билеты варьировались от 250 евро до 600 евро. В результате многие начали задавать вопросы, сомневаясь, готовы ли они заплатить подобные суммы за билеты на спектакль: „Разве это не ошибка? Билеты стоят от 200 до 600 евро? Это похоже на совсем другую Эстонию“, – писали тогда в социальных сетях.

В Риге цены на билеты доходят лишь до 250 евро, а начинаются всего лишь с 30. Правда, самые дешевые билеты уже разобраны, но попасть на спектакль гениальной актрисы сейчас все еще можно по цене в 60 евро. Стоит отметить, что зал в Риге намного больше того, в котором „Кактус“ играли в Таллинне.

„Кактус“ вырос не сразу. Впервые Литвинова упомянула о нем в 2020-м году, в январе 2022-го сообщила, что скоро приступит к репетициям – и приступила… но уже во Франции, куда уехала сразу после начала войны.

Для первого показа, однако, Рената выбрала не парижский Theâtre Hebertot, где 26 января 2023 года состоялась официальная премьера, а таллинский фестиваль Kured Lendavad“ (“Летят журавли“) – заранее предупредив, что это далеко не окончательный вариант постановки, а даже скорее набросок, без важного элемента сценического оформления - роскошных нарядов от Гвасалия „…Я буду играть её как моноспектакль, и в такой версии воспринимаю как генеральную репетицию, камерную и весьма интимную. Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе её зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как чудо, как сказку, дающую мне и моей героине всесилие — над всем и, в первую очередь, над жизнью“.

Четыре парижских спектакля выглядели уже иначе. В роли Голубя выступил французский актер Эрик Ложерья (“Удивительная миссис Мейзел“, „Короче“). Семь вечерних платьев из последней коллекции Balenciaga привезли в театр с помощью компании, которая специализируется на транспортировке предметов искусства. Мужские костюмы, созданные дизайнером Вардуи Назарян, не без сложностей, но вовремя прилетели из Еревана. На втором представлении публика увидела Земфиру – большинство из 14 композиций, вошедших в звуковую дорожку спектакля и, соответственно, в музыкальный сборник „Cactus“, сочинила именно она.