Сезон детских утренников в Хааберсти завершит великолепное цирковое представление
В субботу, 2 сентября, в 11:00, в амфитеатре у пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоится последний в этом сезоне детский утренник. В программе представление цирка Миронова и жонглеров. Также пройдёт ярмарка „От ребенка - ребенку“.
По словам старейшины района Хааберсти Олег Сильянова на последнем детском утреннике сезона все желающие смогут насладиться веселым цирковым представлением и принять участие в ярмарке „От ребенка - ребенку“. „Детские утренники стали хорошей традицией в нашем районе. Перед началом учебного года хотим сделать подарок как для детей, так и для взрослых, цирк Миронова подходит для этого как нельзя лучше. Поэтому я приглашаю всех желающих 2 сентября на берег пруда Вяйке-Ыйсмяэ на цирковое представление“, - пригласил старейшина.
На ярмарке „От ребенка - ребенку“, проходящей в рамках детского утренника, могут продавать и торговать все маленькие участники, которые хотят освободить место в своих шкафах и ящиках. На ярмарку можно принести собственные интересные изделия и поделки, маленькие ненужные вещи, игрушки и другие вещи, которые могут порадовать других детей.
Желающим прийти на ярмарку необходимо заранее сообщить об этом по адресу электронной почты liina.kaev@tallinnlv.ee или по телефону 51992221 до 31 августа. Ярмарка продлится примерно 1,5 часа и будет бесплатной для всех участников. Для выставления товаров просим использовать собственные столы или пикник-коврики. Ярмарка „От ребенка к ребенку“ будет проходить при наличии продавцов.
Детский утренник организует управа района Хааберсти. Мероприятие бесплатно для всех участников.