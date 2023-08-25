Сезон детских утренников в Хааберсти завершит великолепное цирковое представление

По словам старейшины района Хааберсти Олег Сильянова на последнем детском утреннике сезона все желающие смогут насладиться веселым цирковым представлением и принять участие в ярмарке „От ребенка - ребенку“. „Детские утренники стали хорошей традицией в нашем районе. Перед началом учебного года хотим сделать подарок как для детей, так и для взрослых, цирк Миронова подходит для этого как нельзя лучше. Поэтому я приглашаю всех желающих 2 сентября на берег пруда Вяйке-Ыйсмяэ на цирковое представление“, - пригласил старейшина.

На ярмарке „От ребенка - ребенку“, проходящей в рамках детского утренника, могут продавать и торговать все маленькие участники, которые хотят освободить место в своих шкафах и ящиках. На ярмарку можно принести собственные интересные изделия и поделки, маленькие ненужные вещи, игрушки и другие вещи, которые могут порадовать других детей.

Желающим прийти на ярмарку необходимо заранее сообщить об этом по адресу электронной почты liina.kaev@tallinnlv.ee или по телефону 51992221 до 31 августа. Ярмарка продлится примерно 1,5 часа и будет бесплатной для всех участников. Для выставления товаров просим использовать собственные столы или пикник-коврики. Ярмарка „От ребенка к ребенку“ будет проходить при наличии продавцов.

Детский утренник организует управа района Хааберсти. Мероприятие бесплатно для всех участников.