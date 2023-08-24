ФОТО | На парковке ни единого места, в магазине ажиотаж: открылся долгожданный Decathlon - показываем цены и ассортимент

Decathlon предлагает широкий выбор спортивных товаров для всех возрастов и уровней подготовки. От любителей активного отдыха до профессиональных спортсменов. Здесь можно найти подходящие товары всевозможных категорий: от футбола, бега, плавания, танцев до велосипедной езды, рыбалки и туризма.

Для многих жителей Эстонии открытие магазина Decathlon стало настоящим событием. Это означает, что теперь не надо ездить по всему городу в поисках спортивной формы для ребенка или рыбацкого оборудования для мужа, а собраться в поход на Иванову ночь теперь во много раз проще и бюджетнее.

Давайте посмотрим на предлагаемый магазином ассортимент, а также на цены. Компания придерживается принципа предоставления качественных товаров по доступным ценам, а также предлагает широкую линейку: от бюджетных вариантов до более дорогих. Так, куртку в Decathlon можно купить как за 130 евро, так и за 17 евро. Есть и промежуточные варианты со средней ценой. Базовые детские кроссовки малоизвестного бренда выставлены на продажу по цене от 10 евро, а, например, за кроссовки фирмы Adidas, в зависимости от модели, просят уже от 30 евро.

Детские роликовые коньки можно купить всего за 25 евро, рыболовные принадлежности доступны по цене от одного евро, базовые футболки — от трех евро, а женские леггинсы — от семи евро. Мужские спортивные штаны стоят от 12 евро, а цены на флисовые толстовки начинаются от 10 евро.

Магазин действительно большой, и все, чего бы вы ни пожелали для спорта и активного времяпрепровождения, скорее всего, там будет в продаже.

Открытие магазина в Эстонии также может оказать положительное влияние на развитие спортивной культуры и инфраструктуры в стране. Появление такого крупного игрока на рынке спортивных товаров может стимулировать интерес к спорту у местных жителей и вдохновить новых людей присоединиться к различным видам активности без ущерба для кошелька.