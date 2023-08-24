Батутный рай: в Ласнамяэ пройдет бесплатный день батутов

„Планируя день рождения Ласнамяэ, мы хотели предложить различные мероприятия как можно большему числу жителей. Мы постарались подумать не только о молодежи, но и о взрослых. Чтобы самые маленькие жители Ласнамяэ смогли принять участие в праздновании дня рождения района, мы организуем день батутов в парке Тондилоо, где батуты будут работать бесплатно в течение всего дня. Кроме того, в это же время в другой части парка будет проходить ряд интересных мероприятий для молодежи“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 26 августа, с 11.00 до 20.00 в парке Тондилоо по адресу Линнамяэ теэ, 28а пройдет традиционный день батутов. Парк Тондилоо расположен на территории между магазином Линнамяэ Максима и Таллиннской гимназией Куристику.

Всего в этот день будет установлено шесть различных батутов для разных возрастных групп. Для обеспечения безопасности батуты имеют отдельные входы и выходы. За порядком и безопасностью в каждой батутной зоне будут следить два инструктора.

В связи с размерами батутов некоторые из них могут иметь возрастные ограничения. Также следует помнить о возможных очередях, поскольку отдельные батуты могут одновременно вмещать лишь определенное число детей.

В дополнение к дню батутов в парке Тондилоо в этот же день пройдет Молодежный фестиваль Кивила, организованный Таллиннским департаментом образования и молодежным центром Ласнамяэ. Мероприятие является бесплатным для всех участников, и с 14.00 до 20.00 молодые люди смогут принять участие в различных мастер-классах и играх. В завершение вечера все желающие смогут потанцевать под корейскую поп-музыку.

Программа Молодёжного фестиваля Кивила:

14.00–20.00 Kиикинг, 2 качели разной высоты

14.00–20.00 Скауты

14.00–20.00 Международная площадка

14.00–20.00 Мастер-класс по паркуру

14.00–20.00 Мастер-класс по slackline

14.00–20.00 Большие уличные игры

14.00–19.00 Game of Skate

14.00–14.55 Йога

14.30–18.00 Капоэйра

15.00–17.30 Турнир по баскетболу 3x3

15.00–16.00 Мастер-класс по езде на самокате