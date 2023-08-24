Батутный рай: в Ласнамяэ пройдет бесплатный день батутов
„Планируя день рождения Ласнамяэ, мы хотели предложить различные мероприятия как можно большему числу жителей. Мы постарались подумать не только о молодежи, но и о взрослых. Чтобы самые маленькие жители Ласнамяэ смогли принять участие в праздновании дня рождения района, мы организуем день батутов в парке Тондилоо, где батуты будут работать бесплатно в течение всего дня. Кроме того, в это же время в другой части парка будет проходить ряд интересных мероприятий для молодежи“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В субботу, 26 августа, с 11.00 до 20.00 в парке Тондилоо по адресу Линнамяэ теэ, 28а пройдет традиционный день батутов. Парк Тондилоо расположен на территории между магазином Линнамяэ Максима и Таллиннской гимназией Куристику.
Всего в этот день будет установлено шесть различных батутов для разных возрастных групп. Для обеспечения безопасности батуты имеют отдельные входы и выходы. За порядком и безопасностью в каждой батутной зоне будут следить два инструктора.
В связи с размерами батутов некоторые из них могут иметь возрастные ограничения. Также следует помнить о возможных очередях, поскольку отдельные батуты могут одновременно вмещать лишь определенное число детей.
В дополнение к дню батутов в парке Тондилоо в этот же день пройдет Молодежный фестиваль Кивила, организованный Таллиннским департаментом образования и молодежным центром Ласнамяэ. Мероприятие является бесплатным для всех участников, и с 14.00 до 20.00 молодые люди смогут принять участие в различных мастер-классах и играх. В завершение вечера все желающие смогут потанцевать под корейскую поп-музыку.
Программа Молодёжного фестиваля Кивила:
14.00–20.00 Kиикинг, 2 качели разной высоты
14.00–20.00 Скауты
14.00–20.00 Международная площадка
14.00–20.00 Мастер-класс по паркуру
14.00–20.00 Мастер-класс по slackline
14.00–20.00 Большие уличные игры
14.00–19.00 Game of Skate
14.00–14.55 Йога
14.30–18.00 Капоэйра
15.00–17.30 Турнир по баскетболу 3x3
15.00–16.00 Мастер-класс по езде на самокате
16.00–16.45 Йога
16.00–18.00 Соревнование по езде на самокате, призы победителям
16.00–18.00 Кафе знаний: душевное здоровье молодёжи
18.00–20.00 Молодёжный K-Pop fest
18.00–18.45 Йога