Филипп Киркоров похвастался новыми эксклюзивными часами – их стоимость вас шокирует

Совсем недавно Филипп Киркоров вернулся из отпуска. Целый месяц король российской эстрады вместе с семьей пластического хирурга Тимура Хайдарова отдыхал в Греции и делился результатами своего преображения. Не успел артист вернуться на родину, как тут же полетел на гастроли в Сочи, где сегодня должен выступить.

Разъезжая по солнечному Сочи перед выступлением, Киркоров похвастался в Инстаграме своими обновками. Артист показал новые эксклюзивные часы Rolex — совместное детище бутика Colette и часовой студии MAD Paris. На кастомизированной версии часов Rolex Milgauss вместо циферблата идеальная надпись для тех, кто любит опаздывать: Who cares I’m already late («Какая разница, я уже опоздал“).

В 2016 году было создано пять таких экземпляров. Стоимость каждого $ 18 200 — около 1 725 000 рублей по нынешнему курсу. За годы ценник подскочил до 25 тысяч долларов — примерно 2 370 000 рублей.

Как Super рассказали представители артиста, часы Киркоров получил в подарок. Разглядывая их на руке в сторис, поп-король добавил: „Сам себе завидую. Rolex есть Rolex!“ Что ж, не поспоришь. Завидуем белой завистью!



