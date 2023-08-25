ФОТО | „Приветствуем тебя, благословенная Эстония!“: в Йыхви прошел трехчасовой концерт группы „Ногу Свело!“ – не обошлось без провокаций

Выйдя на сцену, лидер группы „Ногу Свело!“ Максим Покровский поприветствовал жителей и гостей Эстонии: „Мы приветствуем тебя, благословенная Эстония! У нас сегодня большой содержательный концерт, на этом концерте мы будем думать и грустить, но мы будем заниматься не только этим, потому что мы с вами здесь, в частности, для того, чтобы сказать самим себе и всем вокруг: мы красивые, сильные, мы живы, мы активны, мы знаем, что дальше делать, поэтому мы даже можем сегодня веселиться“.

Выразительный вокал Максима Покровского и умение перенести слушателей в мир музыки, создали непередаваемую творческую атмосферу. Музыкант три часа отработал на сцене на одном дыхании, находясь в постоянном движении – невероятный профессионализм и выдержка!

Публика была очень разная, но в целом обошлось без инцидентов. Хотя, по словам гостей концерта, была одна попытка провокации: кто-то из толпы бросил яйцо и попал в обычного слушателя: „Мужчине в ногу прилетело яйцо, было не больно, но неожиданно“,- поделился очевидец. Однако это было сделано настолько нерешительно, тихо, и настолько нелепо, что никто этого и не заметил, лишь позже, увидев скорлупу от яйца, охрана начала внимательнее вглядываться в отдыхающих на площади.

В целом, пришедшие на Музыкальную площадь города Йыхви слушатели наслаждались творчеством коллектива: кто-то выкрикивал благодарности из толпы, кто-то постоянно требовал еще, а кто-то признавался в любви. Были и те, кто не согласился с антивоенным настроением коллектива: кто-то громко заявив об этом, покинул площадь, а кто-то тихо ушел.

Концерт группы „Ногу Свело!“ в Йыхви стал не только музыкальным событием, но и сильным заявлением в пользу мира, свободы и независимости. Музыка объединила людей разных возрастов и национальностей, напомнив, что важно ценить мирное соседство и сотрудничество.

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