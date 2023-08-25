„Не смешно“: Иосифу Пригожину надоела „путаница“ с погибшим однофамильцем

„Лере соболезнуют со вчерашнего дня, — делится Пригожин. — Иногда полезно о себе некролог почитать. Все мы когда-нибудь умрем, поэтому у меня нет никакой по этому поводу реакции, к сожалению. Вы сами видите это количество комментариев и мемов. Что я должен сделать, выпрыгнуть из штанов, что ли? Ну как есть. Вы никогда в аварию не попадали? А я попадал в аварию. И первой реакцией у меня был шок. И лишь потом ты понимаешь, что произошло. В данном случае у меня вообще отсутствует ощущение. Как при ковиде, так и после аварии отсутствует обоняние и отсутствуют ощущения“.