В российском сериале лицо выступившего против войны Максима Виторгана заменили дипфейком

Корреспондент „Медиазоны“, посмотревший вышедшие серии, убедился, что в эпизоде, где появляется герой Виторгана, у него фактически не меняется выражение лица, а движения губ не всегда соответствуют произносимому тексту.

Сам Виторган написал в инстаграме, что не смотрел сериал и не может подтвердить или опровергнуть использование дипфейка, но не удивлен произошедшему.

До меня так же доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем (наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?), но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль. Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги „Газпрома“ (процедура эта технологичная совсем не дешевая).

С чем связано также решение, Виторган пояснять не стал. „Медиазона“, в свою очередь, напоминает, что Виторган после начала российского вторжения в Украину выступал против войны, а затем поддерживал в соцсетях артистов, которых Минюст РФ объявлял „иноагентами“.