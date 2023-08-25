В российском сериале лицо выступившего против войны Максима Виторгана заменили дипфейком
Во втором сезоне сериала „Контакт“, который выходит на платформе, принадлежащей „Газпром-медиа“, лицо Максима Виторгана, заменили дипфейком — изображением, сгенерированным искусственными интеллектом, — пишет Meduza.
Корреспондент „Медиазоны“, посмотревший вышедшие серии, убедился, что в эпизоде, где появляется герой Виторгана, у него фактически не меняется выражение лица, а движения губ не всегда соответствуют произносимому тексту.
Сам Виторган написал в инстаграме, что не смотрел сериал и не может подтвердить или опровергнуть использование дипфейка, но не удивлен произошедшему.
До меня так же доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем (наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?), но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль. Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги „Газпрома“ (процедура эта технологичная совсем не дешевая).
С чем связано также решение, Виторган пояснять не стал. „Медиазона“, в свою очередь, напоминает, что Виторган после начала российского вторжения в Украину выступал против войны, а затем поддерживал в соцсетях артистов, которых Минюст РФ объявлял „иноагентами“.