Константин Меладзе потерял вид на жительство в России

Подтверждением лишения ВНЖ стала ликвидация бизнеса Меладзе. По данным издания, у композитора ликвидировали ИП 15 августа 2023 года. Причиной прекращения деятельности ИП стало окончание срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России.

Константин Меладзе и его жена, певица Вера Брежнева, покинули Россию после начала войны в Украине. Известно, что артистка выступает за границей и выпускает новые песни. После отъезда появились слухи о разводе звезд. Однако пара никак не комментировала эти домыслы.

В феврале 2023 года сообщалось, что особняк Брежневой и Меладзе выставлен на продажу. Дом артистов располагается в коттеджном поселке „Миллениум Парк“ в Подмосковье. В особняке площадью 700 кв. м. три этажа. Приблизительная стоимость — 3 млн евро.