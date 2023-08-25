Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае

Уже наутро Милохин вышел на связь — радостный, свободный и счастливый. — подмечает Super. В том же канале появилось короткое видео, на котором Милохин едет из местной тюрьмы и благодарит друзей за внесенный залог и собственное вызволение: „Ребят, спасибо за поддержку, рад, что собрали деньги и вытащили меня оттуда“.

Пока нет сведений, за что конкретно арестовали Милохина. Но в его фан-группах поклонники уже обсуждают произошедшее. Некоторые до сих пор приходят в себя после его пугающих публикаций, другие же пытаются предположить, как будут развиваться события дальше и что будет со звездой.

Сам Даня Милохин уже сделал несколько публикаций в Инстаграм после освобождения и показал фото со сдачи экзамена ПДД — увы, кажется, не сдал из-за не пристегнутого ремня безопасности.