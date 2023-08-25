Легко отделался! Алексея Кортнева оштрафовали за оскорбление полицейского

„В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности“, — добавила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области на своей странице во „ВКонтакте“.

Кортнев решение суда пока не прокомментировал.

В феврале 2023 года группа „Несчастный случай“ давала концерт на одной из площадок в новосибирском Академгородке. Во время концерта пришли сотрудники полиции и пожарные, которые заявили о задымлении в здании и начали эвакуировать посетителей. Кортнев, недовольный отменой концерта, говорится в материалах дела, „публично оскорбил представителя власти — капитана полиции — показал ему неприличный жест в виде среднего пальца своей правой руки“. Музыканта доставили в полицию, но вскоре отпустили, по словам Кортнева, без составления протокола.

В апреле стало известно, что на Кортнева завели уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 319 УК, предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года).

Алексей Кортнев и группа „Несчастный случай“ упоминались в так называемом „списке запрещенных артистов“, чьи выступления якобы негласно запрещены в России. Кортнев публично выступал против вторжения войск РФ в Украину.