Кина не будет: артисты бастуют! Премьеру второй части „Дюны“ Дени Вильнева перенесли на весну 2024 года

Перенос фильма связан с забастовкой актерской гильдии США, которая вместе с профсоюзом сценаристов начала протестовать после неудачных переговоров об условиях труда с крупными студиями и стриминговыми платформами.

Из-за забастовки актеров Тимоти Шаламе и Зендея, сыгравшие главные роли в „Дюне“, не могут участвовать в глобальной рекламной кампании, поэтому, как отмечает Hollywood Reporter, фильм не сможет полностью реализовать свой кассовый потенциал.

По словам источников издания, Legendary не могла больше ждать с этим решением, поскольку Warners собиралась начать продвижение новой „Дюны“ уже в начале сентября. Собеседники Hollywood Reporter, надеются, что перенос премьеры на более позднее время позволит актерам присоединиться к рекламной кампании по всему миру.

Издание отмечает, что это самый крупный кинопроект, на прокат которого повлияла забастовка актеров.

Фильм „Дюна“ Дэни Вильнева вышел в 2021 году и собрал в мировом прокате более 400 миллионов долларов, несмотря на пандемию ковида и одновременный выход картины в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.