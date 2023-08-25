25.08.2023, 19:33
„Тряхануло знатно“: Кристина Асмус попала в больницу
ФОТО: Youtube
Звезда „Интернов“ сама оказалась в окружении докторов, санитаров и прочего медперсонала. Кристина Асмус несколько дней провела на больничной койке и наконец решилась рассказать, что с ней случилось.
„Бригаде скорой помощи, врачам, медсестрам районной больницы города Шуя и всем неравнодушным — поклон и спасибо! Два дня пролежала в местной инфекционке, была высокая температура и все сопутствующие ротавируса. Тряхануло знатно, все съемки полетели, зато организм очистился“, — пожаловалась актриса.
Сейчас Кристина пытается понемногу есть — ее рацион в основном состоит из рисовой каши без молока. Поклонники творчества артистки желают ей выздоровления и надеются, что все обойдется.