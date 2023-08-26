Шоубиз
26.08.2023, 10:37

Филипп Киркоров задолжал государству миллионы

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
ФОТО: Youtube

Пока Филипп Киркоров отдыхает в Европе вместе с детьми, общественности стало известно о его проблемах с налогами. О долгах артиста рассказал портал „Звездач».

Со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности журналисты сообщают, что ООО „Филипп Киркоров Продакшн“ задолжало уже более 3 миллионов 324 тысяч рублей (около 32 тыс. евро). Поп-король проблемы с налогами пока никак не прокомментировал.

Имя артиста уже не в первый раз связывают с долгами. В 2021 году его обвинили в задолженности латвийскому банку 780 тыс. евро. Дело закончилось мировым соглашением: сумму уменьшили на 100 тыс. евро.

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