26.08.2023, 10:37
Филипп Киркоров задолжал государству миллионы(12)
ФОТО: Youtube
Пока Филипп Киркоров отдыхает в Европе вместе с детьми, общественности стало известно о его проблемах с налогами. О долгах артиста рассказал портал „Звездач».
Со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности журналисты сообщают, что ООО „Филипп Киркоров Продакшн“ задолжало уже более 3 миллионов 324 тысяч рублей (около 32 тыс. евро). Поп-король проблемы с налогами пока никак не прокомментировал.
Имя артиста уже не в первый раз связывают с долгами. В 2021 году его обвинили в задолженности латвийскому банку 780 тыс. евро. Дело закончилось мировым соглашением: сумму уменьшили на 100 тыс. евро.