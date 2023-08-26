„Чудо распухло и мешало ходить“: актер из „Очень страшное кино“ получил нелепую интимную травму

По словам Харта, попытавшись обогнать друга — американского футболиста, он надорвал мышцы живота и бедра.

„Ребята, все плохо. Мой член выглядит как большой палец, все опухло“, — сказал он, признавшись, что у него сильно распухла мошонка и он не может шевелить ногами.

44-летнему актеру приходится передвигаться на инвалидном кресле. Он также пожаловался на то, что над ним насмехаются друзья, которые думали, что он в хорошей форме.

„Сучки, я в прекрасной форме, дело не в ней! А всем, кто надо мной смеется, через шесть-восемь недель, когда восстановлюсь, надеру задницы“, — посмеялся он.

Артист думает, что получил травму из-за того, что уже не молод, и попросил ровесников внимательнее относиться к своему здоровью.