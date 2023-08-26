Бритни Спирс разбила голову: выяснились новые подробности скандального развода

Без пяти минут экс-супруги смогли поделить своих домашних питомцев. А потом стало известно и о невиданной щедрости поп-дивы, которая согласилась оплатить бывшему возлюбленному квартиру в элитном районе Лос-Анджелеса. Все это указывало на мирное завершение этого скандал. И вдруг...

Стало известно, что в своем браке, продлившемся всего 14 месяцев, супруги настолько активно выясняли отношения, что в один прекрасный день певица разбила голову о кофейный столик. „Как-то раз Бритни и Сэм поссорились в гостиничном номере в Лондоне, и дошло до того, что она споткнулась, ударилась и разбила голову. Ей даже пришлось накладывать швы“, — рассказал основатель селебрити-портала TMZ Харви Левин в документальном фильме „Бритни Спирс: развод и отчаяние“.

Исполнительный продюсер ленты Чарльз Латибодьер также уточнил, что именно непредсказуемость и переменчивость поведения поп-звезды стали основной причиной, из-за которой Сэм решил разорвать эти отношения. Напомним, ранее анонимный источник рассказал таблоидам, что на протяжении всех семи лет отношений Бритни поднимала руку на Сэма Асгари и среди прочего даже умудрилась поставить ему синяк под глазом, пока тот спал.