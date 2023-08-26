Шоубиз
26.08.2023, 17:00

София Ротару купила жилье в Италии

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София Ротару
София Ротару
ФОТО: Youtube

Продюсер Илья Саглиани рассказал, что певица София Ротару купила жилье в Италии. При этом у неё осталась квартира в Москве, куда она теперь вряд ли приедет.

„По слухам Ротару сейчас действительно с семьей в Италии. Именно в Италии Ротару купила недвижимость для семьи. Нам рассказали, что у Ротару на данный момент уже ни один объект недвижимости за границей“, — сказал продюсер.

Квартира в Москве, уточнил он, стоит закрытая.

В СМИ появлялись сообщения о том, что летом 2023 года София Ротару воссоединилась с сыном, невесткой и внуком, которые больше года живут в Италии. Ранее именно в Италии Ротару купила заграничный домик, оформив его на сына Руслана Евдокименко. Евдокименко живет в Италии с женой Светланой, 29-летним сыном Анатолием, а его 22-летняя дочь София живет в США, но часто навещает родню.

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