София Ротару купила жилье в Италии

„По слухам Ротару сейчас действительно с семьей в Италии. Именно в Италии Ротару купила недвижимость для семьи. Нам рассказали, что у Ротару на данный момент уже ни один объект недвижимости за границей“, — сказал продюсер.

В СМИ появлялись сообщения о том, что летом 2023 года София Ротару воссоединилась с сыном, невесткой и внуком, которые больше года живут в Италии. Ранее именно в Италии Ротару купила заграничный домик, оформив его на сына Руслана Евдокименко. Евдокименко живет в Италии с женой Светланой, 29-летним сыном Анатолием, а его 22-летняя дочь София живет в США, но часто навещает родню.

