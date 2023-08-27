Павел Деревянко задолжал полмиллиона евро

Зафиксировать прибыль Павел Деревянко решил ещё в конце 2021 года. Тогда знакомый предложил актёру идеальную схему заработка: вложить в криптобизнес и получать каждый месяц крупные проценты инвестиций, ничем не рискуя. О таких условиях можно только мечтать, поэтому Деревянко сразу выделил около 10 тыс. евро. Знакомый и впрямь вернул ему всё сумму и 10% сверху.

Чтобы поднять ещё больше денег, приятель порекомендовал актёру одного успешного криптобизнесмена — с ним, мол, можно было заключить договор и заработать уже 84% годовых от суммы инвестиций. После первого успеха Деревянко идея так понравилась, что он не стал вникать в детали, а подписал необходимые бумаги и стал ждать денежных потоков. Но как раз это и вышло ему боком: в июле от того самого криптобизнесмена актёру прилетело сразу два иска с требованием выплатить 400 тыс. евро.

Откуда у Деревянко возникли такие долги в мире крипты, он так и не понял, поскольку изначально доверился более опытному знакомому. Тем не менее актёр уверен, что приятель (уже, видимо, бывший) и криптобизнесмен его попросту обманули и пытаются теперь „развести“ на деньги.