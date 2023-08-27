ФОТО | Русский театр открыл новый сезон интересной постановкой. Смотрите, кто пришел на премьеру(6)
В пятницу в Русском театре начался новый сезон и заядлые театралы собрались на спектакль, поставленный режиссером Тимофеем Кулябиным - „Страх и отчаяние в третьей империи“. Это первая постановка данной пьесы Бертольта Брехта в Эстонии.
„Это очень серьезное высказывание Русского театра, которое несколько изменит наш имидж, который, возможно, в последнее время не так актуально, не так живо реагировал на изменения в современном мире“, - рассказала директор Русского театра Светлана Янчек.
„Мы сейчас находимся в определенном историческом контексте, поэтому выбор пьесы занял у меня не так много времени, – рассказал Тимофей Кулябин о процессе выбора нового спектакля для театра. – События пьесы разворачиваются в тридцатые годы прошлого века в нацистской Германии в момент становления тоталитарного фашистского режима, что во многом имеет параллели с сегодняшней действительностью. Многие мои коллеги, как и я, сейчас находятся в изгнании, поэтому присутствует много параллелей с той действительностью, которую мы переживаем сегодня“.
Самый значительный немецкий драматург первой половины ХХ века – так после многолетних яростных споров оценивают Бертольта Брехта (1898–1956) не только сторонники, но и противники его творчества, деятельности, общественной позиции.
В нынешние мрачные времена уважаемый классик буквально на наших глазах стал едва ли не самым актуальным автором. И не только потому, что много писал о войне – о том, можно ли и как оставаться человеком, когда идёт бессмысленная бойня, и люди убивают друг друга из-за амбиций безумцев, дорвавшихся до власти – но и потому, что очень точно понимал устройство больного, несвободного общества. Брехт, можно сказать, видел социум насквозь и не испытывал никаких иллюзий.
Двадцать четыре короткие – от нескольких реплик до нескольких страниц – пьесы, впоследствии объединённые названием „Страх и отчаяние в Третьей империи“, Брехт писал в 1934–1938 годах, находясь в эмиграции, в Дании. Записывая истории, которые читал или слышал в пересказе других эмигрантов, фактически ничего не сочиняя, но свидетельствуя, автор в разное время включал в свой цикл разное количество эпизодов. Неизменным оставалось одно: трезвый и беспощадный анализ того, как ложь политического режима развращает людей, как ими манипулирует власть, как разрушаются семейные ценности, как унижено и побеждено страхом человеческое достоинство, как люди теряют способность и возможность противостоять насилию.
Кулябин предлагает свою композицию, созданную на основе примерно половины пьес из брехтовского цикла, в том числе самых известных – „Жена-диссидентка“ и „Шпион“. Спектакль расскажет именно о страхе и отчаянии, о коллективном онемении, об отмирании человеческого в тоталитарном обществе. Ответ на возможный вопрос зрителя „а зачем мне это смотреть?“ очень простой: чтобы самому не утратить то, что делает нас людьми.
Тимофей Кулябин – лауреат премии „Золотая Маска“, руководил Новосибирским театром „Красный факел“, который сделал значимым явлением на театральном пространстве. Уехал из России с самого начала войны.
Таллиннский зритель видел спектакли Тимофея Кулябина „Онегин“ и „Три сестры“ (на языке глухонемых). Время самого востребованного за рубежом российского режиссёра (постановки по всей Европе – в Швейцарии, Германии, Норвегии, Греции, Италии, Болгарии, Сербии) расписано на многие годы вперед. То, что он ставит спектакль в нашем Русском театре – большая удача и для зрителя, и для театрального коллектива.