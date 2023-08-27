ФОТО | Русский театр открыл новый сезон интересной постановкой. Смотрите, кто пришел на премьеру

„Это очень серьезное высказывание Русского театра, которое несколько изменит наш имидж, который, возможно, в последнее время не так актуально, не так живо реагировал на изменения в современном мире“, - рассказала директор Русского театра Светлана Янчек.

„Мы сейчас находимся в определенном историческом контексте, поэтому выбор пьесы занял у меня не так много времени, – рассказал Тимофей Кулябин о процессе выбора нового спектакля для театра. – События пьесы разворачиваются в тридцатые годы прошлого века в нацистской Германии в момент становления тоталитарного фашистского режима, что во многом имеет параллели с сегодняшней действительностью. Многие мои коллеги, как и я, сейчас находятся в изгнании, поэтому присутствует много параллелей с той действительностью, которую мы переживаем сегодня“.

Самый значительный немецкий драматург первой половины ХХ века – так после многолетних яростных споров оценивают Бертольта Брехта (1898–1956) не только сторонники, но и противники его творчества, деятельности, общественной позиции.

В нынешние мрачные времена уважаемый классик буквально на наших глазах стал едва ли не самым актуальным автором. И не только потому, что много писал о войне – о том, можно ли и как оставаться человеком, когда идёт бессмысленная бойня, и люди убивают друг друга из-за амбиций безумцев, дорвавшихся до власти – но и потому, что очень точно понимал устройство больного, несвободного общества. Брехт, можно сказать, видел социум насквозь и не испытывал никаких иллюзий.