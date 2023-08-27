27.08.2023, 12:02
ФОТО | Горько! Певец Стефан Айрапетян женился на матери своего ребенка(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу известный музыкант Стефан Айрапетян (25) и его возлюбленная и мать ребенка Виктория Койтсаар (23) сыграли свадьбу. молодожены сказали друг-другу „да“ в очень красивом месте в Таллинне.
Стефан и Виктория вместе уже более пяти лет. В декабре прошлого года у пары родилась дочка, которую назвали Майей.
28 августа в 15:00 на Тоомпеа прошла официальная их свадьбы, где молодые сказали друг-другу „да“. После этого свадебный кортеж молодоженов вместе с гостями отправился в Siidrifarm, чтобы отметить свадьбу.
Во второй половине дня Стефан опубликовал в Instagram фото со свадьбы с полписью „Just married“. Его жена уже сменила в соцсетях свое имя на Виктория Айрапетян.