Шоубиз
27.08.2023, 12:02

ФОТО | Горько! Певец Стефан Айрапетян женился на матери своего ребенка

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Victoria Koitsaar ja Stefan Airapetjan
Victoria Koitsaar ja Stefan Airapetjan
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В субботу известный музыкант Стефан Айрапетян (25) и его возлюбленная и мать ребенка Виктория Койтсаар (23) сыграли свадьбу. молодожены сказали друг-другу „да“ в очень красивом месте в Таллинне.

Стефан и Виктория вместе уже более пяти лет. В декабре прошлого года у пары родилась дочка, которую назвали Майей.

28 августа в 15:00 на Тоомпеа прошла официальная их свадьбы, где молодые сказали друг-другу „да“. После этого свадебный кортеж молодоженов вместе с гостями отправился в Siidrifarm, чтобы отметить свадьбу.

Во второй половине дня Стефан опубликовал в Instagram фото со свадьбы с полписью „Just married“. Его жена уже сменила в соцсетях свое имя на Виктория Айрапетян.

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