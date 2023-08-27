ФОТО И ВИДЕО | На каблуках через коряги: смотри, как самоотверженно модели в Нарва-Йыэсуу прошагали по парку

В мире, где слияние искусства и индивидуальности приобретает все большее значение, рождаются уникальные мероприятия, способные объединить разнообразные проявления культуры. 26 августа, в Светлом парке Нарва-Йыэсуу, гости получили возможность окунуться в атмосферу невероятного вечера, где в единой гармонии сочетались музыкальные мотивы, оперное искусство и последние модные тренды.

Сердцем мероприятия стал выдающийся оперный певец Михаил Павлов, представитель Королевской Консерватории Шотландии в Глазго. Его потрясающий голос и страстное исполнение завоевали сердца всех присутствующих. Виртуозные ноты оркестра ВВС смешивались в гармонии с вокальным искусством, создавая неповторимую атмосферу волшебства.

Основатель Opera On The Street добавил свою уникальную ноту в мероприятие, внося оригинальные художественные элементы. Гости могли насладиться оперными фрагментами, раскрывающимися в уникальной атмосфере Светлого парка, создавая неповторимую музыкальную палитру.

А не менее захватывающим событием стал модный показ, посвященный серебряному веку и новой коллекции нарвского дизайнера. Восхитительные модели демонстрировали наряды, созданные из переработанных тканей, собранных в домах местных жителей. Это был не только яркий модный акцент, но и заявление о важности экологичности и устойчивости.

Смотри яркую галерею!

