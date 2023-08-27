ФОТО | Ирина Шейк порадовала и одновременно озадачила откровенной фотосессией(1)
Пока фанаты обсуждают все более серьезные отношения Ирины Шейк и Тома Брэди, модель регулярно подкидывает сплетникам поводы для пересудов. Причем ведет себя русская красавица как самый настоящий тролль, — пишет Super.
На днях Ирина выложила в сторис загадочный и очень романтичный кадр из Венеции с двумя переплетенными руками и розовыми сердечками. И только мы решили, что у Ирины начались итальянские каникулы с бывшим мужем Жизель Бюндхен, как она в очередной раз всех удивила.
Сегодня Шейк опубликовала карусель откровенных пляжных фотографий.И в череду полуголых снимков Ирины прокрался... Брэдли Купер. То есть пока мы следим за развитием отношений модели и ветерана американского футбола, она отдыхает с актёром? Неужели загорать топлес со своим бывшим в разгар нового романа — это обычное дело?
Возможно, не найдя ответы на эти простые вопросы, вскоре Купер из публикации исчез. Но вопросы-то остались!