ФОТО | Ирина Шейк порадовала и одновременно озадачила откровенной фотосессией

На днях Ирина выложила в сторис загадочный и очень романтичный кадр из Венеции с двумя переплетенными руками и розовыми сердечками. И только мы решили, что у Ирины начались итальянские каникулы с бывшим мужем Жизель Бюндхен, как она в очередной раз всех удивила.