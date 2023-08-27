ФОТО | На гала-концерте Vana Tallinn Gala в честь открытия нового сезона в театре „Эстония“ блистали и артисты, и публика

На гала-концерте прозвучали прекрасные арии и хоровые фрагменты из произведений Моцарта, Штрауса, Россини, Верди, Чилеа, Бизе и других.

Оркестром и хором Национальной оперы „Эстония“ дирижировал Арво Вольмер. В качестве солистов и гостей выступили артисты национальной оперы – сопрано Кадри Кырвек и тенор Ван Ишуань, тенор Раймонд Браманис из Латвийской национальной оперы и сопрано Ани Йоренц из Армении, сопрано Аннабель Сооде и меццо-сопрано Туури Деде из Эстонии.

Генеральный директор Национальной оперы „Эстония“ Отт Маатен: „От имени национальной оперы и всех ее работников я хотел бы выразить глубокую благодарность Liviko за многолетнюю поддержку. Наше сотрудничество длится более 10 лет и доказывает, что Liviko крайне важно поддерживать высокое искусство и способствовать развитию и процветанию нашей национальной культуры“.

„Концерт Vana Tallinn Gala, которого с нетерпением ждут почитатели оперы, раскрывается каждую осень как прекрасная прелюдия к многообещающему и красочному сезону музыкального театра национальной оперы „Эстония“. Были рады услышать молодых и талантливых артистов, желаем им успешной карьеры!“ – сказал председатель правления AS Liviko Энн Кунила.

Гала-концерт Vana Tallinn Gala, организованный компанией Liviko и Национальной оперой „Эстония“, – это концерт классической музыки, соблюдающий свои особенные традиции на протяжении более десяти лет. Компания Liviko является крупным спонсором Национальной оперы „Эстония“ с 2012 года. После этого и зародилась прекрасная традиция проведения гала-концерта Vana Tallinn Gala.