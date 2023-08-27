„Что общего между Луной и пятой точкой Панина?“: прожарка актера не впечатлила даже его самого

Первым делом Александр Незлобин напомнил зрителям о подробностях личной жизни актера. Он прошелся по истории с нашумевшим видео с собакой и другим скандальным выходкам Панина в постели.

Не удержался также Таир Мамедов: „Все комики сегодня шутят только про это, к сожалению. Я не исключение. Что общего между Луной и пятой точкой Панина? И там, и там побывала нога человека“.

Позже на сцену вышел сам 45-летний гость. Алексей признался, что, соглашаясь на участие в шоу, переживал. Звезда опасался хлесткой критики в свой адрес и предполагал, что весь выпуск будет чувствовать себя неловко.

Тем не менее Панин был готов к хейту, но в итоге остался разочарованным. Он заявил, что юмор комиков оказался не только несмешным, но и попросту банальным. „Я устал уже слушать одни и те же шутки. И если в какие-то моменты это было еще как-то смешно, то сейчас… Меня нельзя ничем из этого обидеть, потому что половина из того, о чем здесь говорили, мне параллельна. Саш… ты как продюсер должен все-таки драматургию выстраивать. Ну раз пошутили про собак, ну два… Во-первых, кто вам сказал, что мне не нравятся женщины? Я живу с женщинами! Я уже офигел слушать про свою пятую точку, собак даже комментировать не собираюсь…“ — устроил актёр выговор Незлобину.

К слову, чуть ли не самую живую реакцию вызвал как раз сам Панин. Когда комики „прожаривали“ гостей, на словах „он открытый бисексуал“ Алексей радостно пожал руку и обнял „жертву“.

Напомним, что Александр Незлобин уехал в Америку в прошлом году вместе с семьёй. А Таир Мамедов эмигрировал в США вскоре после аннексии Крыма. За границей находится и Алексей Панин. Актер эмигрировал в Испанию еще в 2020 году. Звезда „Жмурок“ обосновался вместе с дочерью в небольшом городе Торревьеха, где шокирует местных жителей своим видом. „Я живу практически в деревне и мне совершенно некуда надевать костюм. Там хожу голым“, — откровенничал артист.