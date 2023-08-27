Отменен таллиннский концерт российской оперной певицы Анны Нетребко

Дата выступления Анны Нетребко в Таллинне ранее дважды переносилась.

Ранее сообщалось, что российская оперная певица подала в суд на главную оперную компанию США „Метрополитен-опера“, разорвавшую с ней отношения из-за отказа Нетребко осудить Владимира Путина за войну в Украине.

Нетребко, выступавшая доверенным лицом Путина на президентских выборах в России и поддерживавшая пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, требует выплатить ей 360 тысяч долларов компенсации за моральный и финансовый ущерб.

Нетребко уже получила 200 тысяч от „Метрополитен-оперы“ за отмену 13 выступлений, запланированных, но отмененных после вторжения. Ту жалобу рассматривал арбитраж по профсоюзной линии, а теперь Нетребко подала уже иск в окружной суд Манхэттена.

Нетребко утверждает, что разрыв после 20 лет выступлений на сцене „Метрополитен-оперы“ в нью-йоркском Линкольн-центре навредил отношению публики к ней и вызвал протесты против ее выступлений на Западе.

Одна из главных мировых сопрано Нетребко давно живет в Австрии. После начала войны ее выступления в Европе стали редки, а те, что случаются, часто сопровождаются скандалами.

Весной она появилась на сцене фестиваля в немецком Висбадене, из-за чего туда отказались приезжать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко. Вместо них организаторы пытались пригласить российскую рок-группу Pussy Riot, но и ее участники в итоге отказались.

Выступления Анны Нетребко в странах Запада часто сопровождаются уличными протестами сторонников Украины. Несколько концертов были отменены из-за протестов. Так, в феврале Нетребко не выступила на Тайване, а летом прошлого года - в немецком Штутгарте. Летом этого года было объявлено, что запланированные концерты Нетребко в Лихтенштейне и Праге тоже отменены.