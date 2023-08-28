Стилист Пугачевой о переписке с ней: „Вернется и даст по лицу тем, кто заслуживает“

В конце прошлого лета возвращение Аллы Борисовны в Россию наделало немало шума. Многие надеялись, что звезда останется в стране и продолжит радовать фанатов, но неожиданно для всех певица покинула Москву и улетела в Израиль, где живет по сей день.

Бывший стилист звезды Джордж Ровалс поддерживает связь с исполнительницей хита „Мадам Брошкина“. Он уверен, однажды Пугачева приедет в Россию навсегда и даже сделает грандиозное шоу, снова появившись на сцене.

„Вернется обязательно. Она Родину не продала. Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может. Почему она сейчас активно ходит на концерты и на мероприятия своих коллег? Потому что ей это интересно. Я думаю, она сделает большое сольное шоу. Я с ней переписываюсь эсэмэсками. Она говорит: „Не торопите меня, всему свое время“, — делится предположениями стилист.



Ранее Джордж Ровалс рассказывал, что 74-летняя Пугачева сильно переживает из-за критики, льющейся в ее адрес. По его мнению, звезды отечественного шоу-бизнеса, появившиеся на сцене благодаря Алле Борисовне, отвернулись от нее и не пытаются даже позвонить, расспросить звезду о самочувствии.

„Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать. Думают, что стали лидерами в ее отсутствие. Не дождутся! Алла как была первой, так и будет“, — говорил стилист.



