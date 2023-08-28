Фейковые Бон Джови и директор ФБР „развели“ россиянку почти на 15 тыс. евро

Мужчина с аватаркой Джона Бон Джови написал 32-летней Насте в апреле 2023-го. Исполнитель признался, что давно хотел познакомиться с такой, как она. Отношения развивались довольно быстро, социальная дистанция в соцсетях сокращалась изо дня в день. И вот уже Джон предлагает Насте купить секретную VIP-карту для прохода на любые концерты за 150 тыс. рублей (1450 евро).

Пока VIP-карта шла из США, „Джон“ отправился в турне по Австралии. Там он узнал, что у его дочери проблемы, а карты VISA и Mastercard „почему-то не работают“. Поэтому попросил Настю отправить еще денег на „самую стабильную в мире“ российскую карту. Настя отправила ему ещё 2670 евро.

Чуть позже девушке написал „директор ФБР Роберт Мюллер“, который потребовал перевести на карту 480 тыс. рублей (4600 евро), чтобы у Бон Джови не начались проблемы с налоговой. В последний раз россиянка отправляла дополнительные 690 тыс. (6700 евро), чтобы закрыть дело в отношении Бон Джови, „американскому прокурору“. Причём на всё ту же российскую карту.