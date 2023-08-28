Еда, массаж и танцы: на рынке Балтийского вокзала пройдет зрелищный тайский фестиваль

В субботу, 2 сентября, начиная с 11:00 и до 17:30, атмосфера рынка Балтийского вокзала будет наполнена удивительной мозаикой эмоций — пленительных красок, завораживающих ароматов и мелодичных звуков. Здесь каждый посетитель сможет погрузиться в атмосферу Таиланда и почувствовать дух этой экзотической страны. Изысканные масажные салоны и 15 эксклюзивных тайских ресторанов предоставят гостям фестиваля возможность погрузиться в увлекательное путешествие по таинственной тайской культуре.