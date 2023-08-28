Еда, массаж и танцы: на рынке Балтийского вокзала пройдет зрелищный тайский фестиваль
В субботу, 2 сентября, начиная с 11:00 и до 17:30, атмосфера рынка Балтийского вокзала будет наполнена удивительной мозаикой эмоций — пленительных красок, завораживающих ароматов и мелодичных звуков. Здесь каждый посетитель сможет погрузиться в атмосферу Таиланда и почувствовать дух этой экзотической страны. Изысканные масажные салоны и 15 эксклюзивных тайских ресторанов предоставят гостям фестиваля возможность погрузиться в увлекательное путешествие по таинственной тайской культуре.
Фестиваль станет настоящим уголком Таиланда в сердце Эстонии. Он предоставит уникальную возможность насладиться настоящей тайской кухней, мастерски приготовленной лучшими тайскими поварами из таких известных ресторанов, как Nok Nok, NewThai, Atbangkok и других. На дополнительных площадках будут работать тайские фудтраки, готовые поразить разнообразием кулинарных шедевров — от аппетитных карри до уличных лакомств.
За гастрономическими удовольствиями следует увлекательная программа, пропитанная духом Таиланда. Гости фестиваля смогут насладиться динамичными представлениями, раскрывающими богатую тайскую культуру. В их числе — невероятное зрелище боевого искусства Муай Тай, воплощенное в живых демонстрациях его грации и мощи. Традиционные тайские танцы и завораживающие мелодии живой музыки перенесут гостей в самое сердце Таиланда.
Официально откроет этот праздник культуры и кулинарии, а также придаст мероприятию особую значимость и праздничное звучание - почетный посол Королевства Таиланд Чаванарт Тхангсумпхант.