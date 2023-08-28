28.08.2023, 13:36
„Ребятки, я в городе Нарва. Вижу Россию, жопу, что ли, показать“: Панин поприветствовал эстонцев и подразнил спецслужбы РФ
ФОТО: Erakogu
Алексей Панин приехал в Эстонию на антивоенный кинофестиваль с режиссером Романом Качановым и актером Алексеем Горбуновым. Сейчас актер находится в Нарве.
„Ребятки, я нахожусь в городе Нарва. Вон там, за моей спиной, находится российская граница, то есть, в принципе, российские спецслужбы могут за моей спиной мостик перейти“, - делиться впечатлениями Алексей Панин.
„Я прям Россию вижу, жопу показать, что ли, снять штаны“ , - взбудоражено воскликнул актер в конце видео.