Молодая певица бросила пожилого актера Билла Мюррея

Инсайдер подчеркнул, что именно 44-летняя исполнительница хита „Milkshake“ стала инициатором расставания с 72-летним артистом.

„Келис и Билл нравятся друг другу, но у них просто разошлись пути. У обоих плотные расписания, и после головокружительного романа они расстались. Надеются остаться друзьями, но теперь каждый из них займется собственной жизнью“, — уточнил источник.

О романе звезд заговорили в начале июня 2023 года — Мюррея заметили на концерте Келис.

„Что бы ни свело их вместе и каким бы невероятным это ни казалось, они оба одиноки и им весело, несмотря на довольно большую разницу в возрасте“, — рассказывал источник из окружения артистов.