Эстонская светская львица, которая никогда не была замужем, дала Каллас совет: „Я бы развелась! Считай, что это измена“

Телеведущая считает, что если развод Каллас состоится, то та „вернет себе лицо“ и ей действительно смогут поверить, что она не была в курсе деловой деятельности своего мужа Арво Халлика. „Да, я совершила ошибку, я принимаю ее, учусь на ней и уже сделала соответствующий шаг, чтобы дать четкий сигнал: это не я и не мои основные ценности“, — заявила Хунт, проецируя на Каллас, хотя сама не может похвастаться долгосрочными отношениями. Она никогда не была замужем, однако для Каллас это уже второй брак.