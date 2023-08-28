Эстонская светская львица, которая никогда не была замужем, дала Каллас совет: „Я бы развелась! Считай, что это измена“(13)
В то время как карьера и личная жизнь Каи Каллас омрачены крупным скандалом, Бригитте Сюзанне Хунт, „человек с PR-образованием“, решила дать совет премьер-министру на своей странице в Instagram. Женщина, заработавшая себе скандальную репутацию, заявила, что на месте Каллас она развелась бы со своим мужем.
Телеведущая считает, что если развод Каллас состоится, то та „вернет себе лицо“ и ей действительно смогут поверить, что она не была в курсе деловой деятельности своего мужа Арво Халлика. „Да, я совершила ошибку, я принимаю ее, учусь на ней и уже сделала соответствующий шаг, чтобы дать четкий сигнал: это не я и не мои основные ценности“, — заявила Хунт, проецируя на Каллас, хотя сама не может похвастаться долгосрочными отношениями. Она никогда не была замужем, однако для Каллас это уже второй брак.
„На данный момент из этих отношений ничего не выйдет“, - продолжает Хунт, но добавляет, что если Халлик поработает над собой, то, возможно, может быть прощен.
Да, нельзя говорить „сегодня женат, завтра разведен“, но в данной ситуации это вполне оправданный быстрый ответ. По сути, это измена“, - говорит Бригитте Сюзанна Хунт, которая считает, что время уходит. „Это тот самый скандал, где есть очень четкая грань между добром и злом. Здесь замешаны иностранные СМИ, а значит, от этого никуда не деться. Время уходит“, - добавляет она к своему экспертному мнению.