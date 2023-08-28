ВИДЕО | „Собака в экскрементах“: Михаил Ширвиндт разнес Манучарова, Талызину, Васильеву и Вовк

„У Пугачевой папку звали Борух. А она — не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Бориска — славянское имя. А? Русской захотела быть!“ — говорила Талызина.

Резкое высказывание в адрес Примадонны вызвало волну негодования.

Не смог пройти мимо острой темы Михаил Ширвиндт. Он опубликовал в соцсети видео, в котором досталось не только Талызиной, но и самому ведущему. По его словам, Вячеслав Манучаров использовал звёзд. „Мне очень жалко эту несчастную актрису. Мне не жалко, знаете, кого? Вячеслава Манучарова. Он такой мелкий провокатор, лазит по просторам Интернета и находит полоумных старушек, которые выжили из ума, и начинает с умным видом с ними разговаривать. Так бы это был факт их личной биографии, их преклонных лет и легкого помешательства. А он делает это достоянием общественности“, — заявил Ширвиндт-младший.

Помимо Талызиной и Манучарова, ведущий прошелся и по другим гостям шоу „Эмпатия Манучи“. „Это и Татьяна Васильева, которая обливает грязью всех своих коллег, и Ангелина Вовк несчастная — она хотела с Хрюшей и Степашкой ехать на линию фронта. Когда собака хочет привлечь к себе внимание, то часто валяется в экскрементах и бегает, показывает — смотрите, какая я роскошная! Но это собака. А когда такое делают люди, это очень плохо“, — заключил он.